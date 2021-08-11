Зеленский запустил процесс отбора на должности судей КСУ по квоте Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент.

Об этом говорится в президентском указе № 365/2021 от 17 августа.

Как указано, указ подписан с целью обеспечения отбора на конкурсной основе кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, которых назначает Президент Украины.

Так, Глава государства утвердил Положение о проведении конкурса для отбора кандидатур и персональный состав конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия образуется в составе семи членов, трое из которых являются международными экспертами в сфере права.

Председатель и секретарь конкурсной комиссии избираются открытым голосованием простым большинством голосов от состава конкурсной комиссии на первом заседании из числа ее членов.

«Конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи КСУ…: разместить в установленном порядке объявление о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, которых назначает Президент Украины, на вебсайте официального интернет-представительства Президента Украины», — говорится в тексте указа.

Решения конкурсной комиссии, как указано, принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от ее состава.

Также конкурсной комиссии поручено «обеспечить проведение на конкурсной основе отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины».

Общий срок проведения конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины составляет два месяца.

Конкурс проводится в несколько этапов: объявление о начале конкурса; подача документов кандидатами; рассмотрение конкурсной комиссией поданных документов; проведение спецпроверки; проведение собеседований с кандидатами и принятие рекомендации по каждому кандидату, составление списка кандидатов; подача списка кандидатов, рекомендованных на должность судьи Конституционного Суда Украины, Президенту Украины для принятия решения о назначении.

Конечный срок подачи документов для участия в конкурсе определяется календарной датой, которая наступает не ранее чем через тридцать календарных дней со дня размещения конкурсной комиссией объявление о начале конкурса.