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Хищения на дорогах: к чиновникам Соломенского района пришли с обысками

Хищения на дорогах: к чиновникам Соломенского района пришли с обысками

В Киеве проходят обыски по делу о хищении средств на ремонте асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Телеграме.

Соломенская окружная прокуратура Киева совместно с главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и СВ Соломенского УП ГУ Нацполиции в г. Киеве проводят следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения средств, выделенных на капитальный ремонт дорог (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Согласно материалам следствия, должностные лица управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской райгосадминистрации заключили договоры с предприятием о капитальном ремонте асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов на территории района.

После окончания работ были составлены и подписаны акты приемки выполненных работ, на основании которых управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской РГА перечислило средства предприятию. При этом руководитель подрядной организации в данные акты внес сведения с завышением объемов и стоимости выполненных работ.

Согласно заключению эксперта, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет почти 1,3 млн грн.

Сегодня на основании постановлений суда по месту жительства лиц, которые могут быть причастными к совершению уголовного преступления, проводятся обыски.

По результатам проведения следственных действий будет дана правовая оценка действиям служебных лиц Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства, которое является заказчиком указанных работ.

По материалам Укринформ
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