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К 30-летию Независимости Украины НБУ вводит в обращение новые банкноты

К 30-летию Независимости Украины НБУ вводит в обращение новые банкноты

Национальный банк Украины 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют важное отличие – на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

О памятной банкноте 100 гривен:

  • памятная банкнота номиналом 100 гривен образца 2014 года с подписью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА. Год выпуска – 2021;
  • размер банкноты – 75 × 142 мм; тираж – 30 000 штук;
  • основной рисунок лицевой стороны – портрет Тараса Шевченко; основной рисунок оборотной стороны – изображение здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.;
  • банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года. Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически переменной краской праздничная айдентика – “30 лет Независимости Украины”. Эта надпись постепенно меняет цвет во время изменения угла наклона банкноты.

О памятной банкноте 500 гривен:

  • памятная банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА. Год выпуска – 2021;
  • размер банкноты – 75 × 154 мм; тираж – 30 000 штук;
  • основной рисунок лицевой стороны – портрет Григория Сковороды; основной рисунок оборотной стороны – изображение здания Киево-Могилянской академии;
  • банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года. Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически переменной краской праздничная айдентика – “30 лет Независимости Украины”. Эта надпись постепенно меняет цвет во время изменения угла наклона банкноты.


Изображение: НБУ

Памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами. Цена памятной банкноты номиналом 100 гривен – 114 гривен, памятной банкноты номиналом 500 гривен – 512 гривен.

По материалам Finance.UA
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