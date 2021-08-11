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Samsung представила революционные прозрачные дисплеи: меньше энергии и больше яркости

Samsung представила революционные прозрачные дисплеи: меньше энергии и больше яркости

Samsung представила принципиально новый тип дисплеев под названием Eco² OLED.

Eco Square или «эко в квадрате» в названии подразумевает, что новые дисплеи станут как «экономнее», так и экологичнее. Благодаря революционной технологии разработчики избавились от поляризатора — дополнительного слоя непрозрачного пластика, который поглощает внешние лучи и устраняет блики, но в то же время снижает яркость OLED-экранов на 50% — в результате смартфону приходится тратить больше энергии за счет подсветки.

Samsung удалось победить блики, использовав инновационную структуру пикселей, обеспечивающую «встроенную» поляризацию. Благодаря ей панель хорошо поглощает внешнее излучение и при этом требует на 25% меньше энергии по сравнению с OLED-панелью в смартфоне Fold2. Eco² OLED стал на 30% прозрачнее, что также позволило разработчикам впервые поместить камеру под сгибающийся экран.

«Больше света попадает на UPC (подэкранную камеру. — Ред.), тем самым увеличивая коэффициент пропускания модуля камеры. Благодаря минимальному количеству точек, нанесенных на верхнюю часть отверстия камеры, Eco2 OLED обеспечивает настоящий полноэкранный дизайн и увеличивает видимую область», — пишет Samsung.


Фото: Samsung

Компания ожидает, что новые дисплеи обеспечат низкое энергопотребление 5G-устройств и позволят создавать больше устройств с подэкранными камерами, а отказ от дополнительного поляризационного слоя сделает производство смартфонов более экологичным.

Технология Eco2 OLED уже запатентована в семи странах, включая Южную Корею, Великобританию, США, Японию и Китай.

«С переходом на 5G и устройства с большими сложными экранами возникла потребность в энергоэффективных компонентах, которые компенсируют проблемы, связанные с временем автономной работы, которые могут возникнуть при использовании этих технологий», — заявил руководитель подразделения Samsung Display Сунгчул Ким.

По материалам Фокус
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