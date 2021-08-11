0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Создана технология разблокировки смартфона по зубам

Создана технология разблокировки смартфона по зубам

Группа индийских исследователей объявила о создании совершенно новой технологии аутентификации для разного рода портативных устройств, в том числе и смартфонов. На этот раз для проверки личности пользователя предлагается использовать «улыбку на все 32».

Команда исследователей из Института технологии и науки Бирла в Пилани разработала Deepteeth — систему аутентификации человека на основе фотографий зубов для мобильных и портативных устройств. Сканирование происходит по ряду маркеров, отвечающих за распознавание уникальных особенностей зубов пользователя. Суть технологии схожа с Apple Face ID, только в данном случае «ключом» к устройству выступает на всё лицо целиком, а лишь зубы.

По словам разработчиков, их система не имеет аналогов. Кроме того, тесты показали «идеальную точность», а подробное описание работы технологии представлено в статье, опубликованной в открытом доступе. Как и в случае с системами сканирования лиц, распознавание зубов осуществляется путём сравнения зарегистрированного референсного изображения со снимком с фронтальной камеры мобильного устройства. В случае совпадения пользователь получает доступ к гаджету.

Авторы уверены, что их разработка имеет большой потенциал, поскольку она не только имеет высокую точность, но и обладает такой энергоэффективностью, чтобы её можно было использовать в мобильных гаджетах.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.