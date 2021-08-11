Создана технология разблокировки смартфона по зубам

Группа индийских исследователей объявила о создании совершенно новой технологии аутентификации для разного рода портативных устройств, в том числе и смартфонов. На этот раз для проверки личности пользователя предлагается использовать «улыбку на все 32».
Команда исследователей из Института технологии и науки Бирла в Пилани разработала Deepteeth — систему аутентификации человека на основе фотографий зубов для мобильных и портативных устройств. Сканирование происходит по ряду маркеров, отвечающих за распознавание уникальных особенностей зубов пользователя. Суть технологии схожа с Apple Face ID, только в данном случае «ключом» к устройству выступает на всё лицо целиком, а лишь зубы.
По словам разработчиков, их система не имеет аналогов. Кроме того, тесты показали «идеальную точность», а подробное описание работы технологии представлено в статье, опубликованной в открытом доступе. Как и в случае с системами сканирования лиц, распознавание зубов осуществляется путём сравнения зарегистрированного референсного изображения со снимком с фронтальной камеры мобильного устройства. В случае совпадения пользователь получает доступ к гаджету.
Авторы уверены, что их разработка имеет большой потенциал, поскольку она не только имеет высокую точность, но и обладает такой энергоэффективностью, чтобы её можно было использовать в мобильных гаджетах.
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