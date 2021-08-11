По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (34,643 млн грн и 44,014 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (44 и 31), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,76−26,77 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 75 активных заявок по доллару на сумму 78,648 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7500 — 18 888
26,7600 — 100 000
26,7600 — 100 000
26,7600 — 50 000
26,7600 — 45 000
26,7600 — 1 000
26,7600 — 45 555
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,7600 — 5 000
26,7700 — 20 000
26,7700 — 57 775
26,7700 — 5 000
26,7700 — 100 000
26,7700 — 12 999
26,7700 — 5 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,7937 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,7665 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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