Убытки на строительстве Подольского моста: причастным сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам профильного коммунального предприятия и общества-генподрядчика. Им инкриминируют присвоение средств территориальной общины города Киева и служебную халатность.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, в апреле 2017 года должностные лица коммунального предприятия и коммерческой структуры заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве.

В июле 2020 года руководители коммунального предприятия и генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за текущий месяц и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись. В частности – работы по покраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда, которые выполняли в течение апреля-мая 2020 года. Этот факт был подтвержден заключением эксперта. Как результат, действиями должностных лиц был нанесен ущерб на сумму более 4,5 млн грн.

На основании полученных доказательств руководителю коммунального предприятия было сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины), а директору общества – подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).