Бум ипотечного кредитования в Украине. Что важно знать о кредитах на недвижимость?

За последний год % ипотечных кредитов в Украине отмечает значительный рост. На это повлиял целый ряд факторов, среди которых инвестиции зарубежных финансовых корпораций в банковскую систему, относительная стабилизация курса валют и укрепление позиций гривны. Ипотека постепенно становится более доступной, но вместе с тем увеличилась и скорость роста цен на недвижимость на первичном (6,1% за год) и вторичном рынке (9,7% за год).

Эта ситуация несколько нивелирует снижение процентных ставок по ипотеке во многих банках и даже наличие таких государственных программ, как «Кредит 5-7-9». В то же время частное кредитование намного меньше подверглось влиянию различных негативных факторов, реальная процентная ставка у частного кредитора на порядок ниже, а процедура оформления займа – проще. Рассмотрим перспективы ипотечного кредитования в Украине и обсудим, где лучше брать кредит под залог квартиры в Киеве в 2021 году.

Почему ипотека долгое время была не востребована?

До 2008 года большинство кредитов на жилье выдавалось в долларах, заемщиков притягивала оптимальная процентная ставка, а банки не принимали во внимание возможность обесценивания гривны в таких масштабах. Начиная с 2008 года, когда весь мир ощутил негативные последствия финансового кризиса, ипотечное кредитование в Украине не пользовалось особым спросом.

Учетная ставка, которую устанавливает НБУ, определяет размер процентных ставок в банках, и долгое время они были «неподъемными» для большинства людей. Декабрь 2018 года стал одним из самых тяжелых периодов, когда курс доллара достиг своего максимума. Получить кредит под залог квартиры в Киеве под адекватный процент можно было только в частной компании.

Что изменилось за последние годы?

Смягчение монетарной политики НБУ и снижение учетной ставки в период 2019-2020 годов значительно улучшило ситуацию на кредитном рынке. Согласно официальным данным уже к концу 2020 года процентные ставки в банках снизились за 5-6 пунктов (речь о номинальной ставке). Кредит под залог квартиры стал более востребованным.

Ипотека на покупку недвижимости в банках Украины в 2021 году

В I квартале 2021 года по данным НБУ популярность ипотеки в Украине была самой высокой за всю историю независимости, и согласно прогнозам, спрос будет только расти. Однако, отмечается и значительный рост цен на недвижимость, и это может стать определенным камнем преткновения для тех, кто хочет взять кредит под залог квартиры в Киеве. В меньшей степени ситуация повлияла на частные финансовые компании, к которым все больше обращаются клиенты, нежели в банки, из-за более лояльной политики залогового кредитования.

Кредит под залог квартиры в Киеве

Итак, кредит под залог квартиры можно получить двумя путями:

1. Банк;

2. Частная финансовая компания.

В первом случае заемщику сложнее получить одобрение:

Нужно быть официально трудоустроенным;

Иметь высокий стабильный доход и хорошую кредитную историю;

Обязательно необходимо открыть счет в банке и оплатить большое количество комиссий;

Кроме того, банк требует обязательное страхование заемщика и залога.

Все эти факторы увеличивают реальную процентную ставку и делают кредит не столь доступным в 2021 году.

В свою очередь, кредит под залог квартиры в Киеве в частной компании можно назвать №1 в данной сфере в этом году. Какие преимущества?

Не нужна справка о доходах;

Не важна кредитная история;

Минимум документов для оформления;

Низкая процентная ставка;

Отсутствие страховки и других расходов.