Рейтинг самых популярных новых кроссоверов в Украине (инфографика)

В июле кроссоверов и внедорожников украинцы купили больше, чем всех новых легковушек в целом в январе или феврале этого года. Общее количество первых регистраций авто класса SUV согласно открытым данным ГСЦ МВД достигло 6,7 тыс., что составляет 64% от общего объема рынка новых легковушек.
Об этом свидетельствует статистика портала auto.ria.
Тройка лидеров осталась неизменной: Toyota RAV4, KIA Sportage и Renault Duster. На одну-две ступени ближе к ним стали следующие три в рейтинге модели, хотя, учитывая количество проданных автомобилей, вряд ли кто-то из них превзойдет бестселлеров, долгое время возглавляющих этот «Топ».
Глобальных «провалов» (то есть смещений вниз в списке) на этот раз не произошло, зато есть несколько моделей, которые существенно улучшили свои позиции. К таковым относятся Nissan X-Trail, Chery Tiggo 4, Mercedes-Benz GLE и KIA Stonic – каждая из них поднялась на 4 строчки.
Наиболее заметный прыжок удалось совершить Skoda Kamiq – сразу на 11 ступеней. И этот скачок привел к тому, что «живых» машин в наличии не осталось – сейчас дилеры предлагают разве что оформить предварительный заказ на эту модель и пока только с двигателем 1,5 TSI, – и ожидать готовый автомобиль ближе к концу года. Минимальная цена такой версии – от 619 тыс. грн. Те, что оснащены мотором 1,6 л (их доля среди купленных достигала 90%, пока они еще были), стоили от 479 тыс. грн.
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