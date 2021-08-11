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Нацбанк получил 64 заявки на получение статуса коллекторской компании

Нацбанк получил 64 заявки на получение статуса коллекторской компании

Национальный банк получил 64 пакета документов от компаний, которые хотят продолжать осуществлять деятельность по урегулированию просроченной задолженности и получить статус коллекторской компании.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Месячный срок подачи документов для регистрации юридических лиц, имевших намерение приобрести статус коллекторской компании, завершился 13 августа 2021 года. Речь идет о компаниях, которые на день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и намеревались в дальнейшем осуществлять такую деятельность. Так, пакеты документов подали 64 компании-заявителя, из них 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юридических лица без лицензий на предоставление финансовых услуг.

Национальный банк имеет 30 рабочих дней для рассмотрения каждого пакета документов. По результатам рассмотрения Национальный банк уведомит каждого заявителя об успешной регистрации или об отказе в регистрации.

Национальный банк напоминает, что только компании, которые будут зарегистрированы в реестре, будут иметь право продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

Пользуясь информацией из реестра, и кредитодатели, и потребители финансовых услуг смогут проверить сведения о коллекторской компании. В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021 года кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом.

По материалам Finance.UA
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