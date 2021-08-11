Компания Безоса подала в суд на NASA

Компания Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на NASA из-за контракта на разработку и создание лунного модуля, который достался ее конкуренту компании SpaceX.

Об этом пишет The Verge.

Юристы Blue Origin в отдельном заявлении сообщили, что та считает оценку NASA предложенных ею вариантов «незаконной и ненадлежащей».

Представитель Blue Origin назвал иск «попыткой исправить недостатки» в процессе оценки NASA поступивших предложений.

В агентстве, в свою очередь, сообщили, что сейчас изучают детали иска.

Blue Origin уже несколько месяцев пытается оспорить результаты тендера NASA на участие в лунной программе. Изначально заявки подавали она, SpaceX Илона Маска и Dynetics. В итоге победила компания Маска, и NASA в апреле заключило с ней контракт на $2,89 млрд. В условия помимо прочего входят две посадки на Луну — тестовая без людей и с людьми.

Blue Origin и Dynetics опротестовали решение NASA отдать контракт SpaceX. В первой утверждают, что NASA позволило компании Маска пересмотреть свою заявку, тогда как компании Безоса такой возможности не дали. Кроме того, в Blue Origin считают, что участие в лунной программе позволит SpaceX укрепить свою монополию в исследовании космоса.