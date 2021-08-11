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Как будет работать Новая почта на День Независимости

Как будет работать Новая почта на День Независимости

Новая почта рассказала о своем графике работы на День Независимости.

В праздничные дни, посвященные Дню Независимости, отделения и адресная доставка Новой почты будут работать следующим образом: 23 и 24 августа — по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

Подробный график работы конкретного отделения находите по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • редакция Finance.ua подготовила спецпроект к 30-й годовщине Независимости Украины об успешном бизнесе, основанном в Украине и украинцами. В одном из циклов проекта мы делимся историей о «Новой почте» — крупнейшем сервисе экспресс-доставки страны;
  • с июля 2021 года клиенты Новой почты могут отправлять и получать денежные переводы Western Union.
По материалам Finance.UA
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