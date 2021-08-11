Новая функция Android позволит управлять смартфоном с помощью мимики. Новинка предназначена для широкого круга пользователей, но особенно пригодится людям с ограниченными возможностями.
Об этом сообщает XDA.
Приложение компании «Android Accessibility Suite» представляет собой набор инструментов для людей с ограниченными возможностями для получения ими доступа к своему устройству. В последнем обновлении «Android Accessibility Suite» добавлен новый способ управления устройствами «Переключение камеры».
Бета-версия 12.0.0 приложения «Android Accessibility Suite» была включена в четвертый бета-выпуск Android 12, который несколько дней назад вышел для телефонов Pixel. В обновленном приложении реализованы «переключатели камеры» для Switch Access, одной из служб специальных возможностей, включенных в приложение «Android Accessibility Suite».
Switch Access содержит инструменты, позволяющие взаимодействовать с устройством Android без использования сенсорного экрана.
С помощью Switch Access можно подключить внешнее устройство через USB или Bluetooth для выбора элементов, прокрутки, ввода
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