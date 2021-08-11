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Торговля и сфера обслуживания в карантин: бизнес договорился с Минздравом об изменении правил

Торговля и сфера обслуживания в карантин: бизнес договорился с Минздравом об изменении правил

Министерство охраны здоровья (МОЗ) в случае жесткого карантина планирует разрешить работать некоторым заведениям, если в них вакцинировано более 80% коллектива, а торгово-развлекательным центрам — работу по специальной системе.

Как сообщили на Facebook-странице Союза украинских предпринимателей, такие планы были озвучены по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Так, во время локдауна Минздрав планирует:

  • разрешить работу предприятий/организаций, если в них вакцинировано примерно 80% коллектива;
  • допускать в учреждения только вакцинированных клиентов и потребителей;
  • разрешить работу учебных заведений при условии вакцинации 80% сотрудников;
  • планируется также учесть опыт Германии и внедрить программный продукт, позволяющий вход для посещения тем покупателям, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или прививки против коронавируса.

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В то же время в сообщении отмечается, что в случае ухудшения эпидемической ситуации ключевые изменения в постановление о карантине вносить не планируют — будет действовать адаптивный карантин.

По материалам The page
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