Компания CreditPlus при поддержке УБКИ и Visa впервые в Украине внедрила новую модель оценки кредитных рисков своих клиентов

Один из лидеров сферы микрокредитования, компания CreditPlus (ООО «Авентус Украина»), стала первым клиентом Украинского бюро кредитных историй (УБКИ) в пилотном проекте, который был введен компанией Visa совместно с УБКИ в Украине, что позволит финансовой институции применить новую модель кредитного скоринга для своих клиентов. У CreditPlus будет возможность получать от УБКИ оценку скорингового балла владельца карты Visa, которая предоставляется УБКИ в рамках сервиса Visa Transaction Underwriting Score. Данный сервис может быть доступен финансовым институтам исключительно с согласия клиента, который является владельцем карты.

Таким образом, клиенты компании, пользующиеся банковскими картами Visa, могут рассчитывать на более высокую точность моделей при принятии финансовой организацией решения о выдаче кредита. Это будет способствовать улучшению качества сервиса и клиентского опыта, повысит вероятность получения нужной суммы и снизит процент отказов, позволит предлагать клиентам более индивидуальные предложения и уменьшит время на принятие решения.

Компания CreditPlus всегда направлена на поиск и внедрение новых решений для улучшения своего сервиса. Запуск этого пилотного проекта по использованию Visa Transaction Underwriting Score (TUS), продукта компании Visa для определения прогнозного показателя кредитоспособности лица по данным платежной карты, позволит еще лучше исследовать и удовлетворить потребности клиентов.



Владимир Довгаль, СЕО CreditPlus

«Как финтех-компания, мы много внимания уделяем поиску и анализу новых возможностей, и были рады принять участие в этом проекте, внедрив систему кредитного скоринга в наших новых моделях. Приятно удивила технологичность и открытость всех участников процесса, что позволило нам пройти этап технической реализации в достаточно короткие сроки. Мы благодарны УБКИ и Visa за то, что они оперативно предоставляли полную информационную и обеспечивали техническую поддержку. Надеемся на наше успешное дальнейшее сотрудничество», — прокомментировал Владимир Довгаль, СЕО CreditPlus.



Богдан Пшеничный, СЕО УБКИ

«Это сотрудничество будет положительно влиять на процесс анализа заемщиков и способствовать росту качественных кредитов. Соответственно, это существенно повлияет на статистику одобрения — с помощью новой модели скоринга и решения Visa в компании появится возможность расширить данные, с которыми мы работаем, и проводить более точную оценку для принятия решений. А это будет способствовать большему доступу к получению кредитования потребителями», — отметил Богдан Пшеничный, СЕО УБКИ.

Дополнительная информация

CreditPlus (ООО «Авентус Украина») входит в международную группу компаний Aventus Group (Литва). Работает на рынке Украины с 2017 года и предоставляет качественные услуги по быстрому онлайн-кредитованию. Компания ведет ответственный бизнес, учитывая европейскую практику в работе с клиентами и предоставлении им финансовых услуг. С момента выхода на рынок компания ежегодно участвует в рейтингах микрофинансовых организаций, в частности, в 2020 году заняла третье место в рейтинге независимого ресурса finance.ua.

Украинское бюро кредитных историй (УБКИ) — высокотехнологичное бюро с наибольшей базой кредитных историй в Украине. Деятельность бюро призвана укрепить взаимное доверие и уважение между заемщиком и кредитором. Инновационные решения компании помогают улучшить процесс принятия решений, сократить финансовые риски и повысить уровень безопасности для всех участников финансового рынка.