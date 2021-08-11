В Киеве бывший полицейский четыре года не ходил на работу и получал зарплату

Правоохранители разоблачили бывшего полицейского, который четыре года не ходил на работу, а получал зарплату и премии.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
«По данным следствия, сотрудник одного из управлений ГУНП в городе Киеве с целью присвоения денежных средств вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником в данном преступлении», — говорится в сообщении.
Так, начиная с октября 2016 года по декабрь 2019 года сотрудник полиции получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева, при этом на свое рабочее место не выходил, возложенные на него служебные обязанности не выполнял, фактически проживал в городе Львов.
В свою очередь, его непосредственный руководитель всеми средствами укрывал от руководства факт отсутствия своего подчиненного на работе.
В результате неправомерных действий государству нанесен ущерб, который составляет около 400 тыс. грн.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следователями ТУ ГБР, расположенного в городе Киеве, при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины сообщено о подозрении двум бывшим сотрудникам столичного управления полиции по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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