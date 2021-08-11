В Украине на фермеров приходится лишь 10% агропроизводства

Фермерские хозяйства производят более 85% мировых объемов аграрной продукции, тогда как в Украине этот показатель едва превышает 10%.
Такие данные привел председатель Союза украинского селянства (СУС) Иван Томич во время брифинга.
Томич напомнил, что по форме организации труда 90% всех агрохозяйств мира — семейные фермы. По его словам, в Европе этот показатель еще больше.
«К примеру, в Нидерландах — 98%, в соседней Польше — более 90%. А вот в Латинской Америке, части Азии, в бывших республиках СССР ситуация противоположная: доля семейных ферм составляет 5−15%. К сожалению, к таким государствам относится и Украина. По количеству земли надел украинского фермерства — 15%, примерно 4,5 млн га. При этом фермеры обеспечивают чуть больше 10% валового производства сельскохозяйственной продукции», — рассказал глава СУС.
Он уверен, что увеличить количество фермеров, повысить эффективность сельхозпроизводства и таким образом гарантировать продовольственную безопасность и ценовую стабильность на рынке продуктов поможет имплементация рекомендаций ООН, которая объявила 2019−2028 годы десятилетием семейных фермерских хозяйств. Однако, по словам Томича, в Украине не спешат прислушиваться к этим советам.
«Сумма дотаций для фермеров в последние годы не превышает 15−25 грн на гектар. Тогда как в мире этот показатель колеблется от 250 до более 400 евро. К примеру, в Европе — примерно 300 евро на гектар, в Японии — 600 евро», — подчеркнул глава Союза украинского селянства.
К проблеме отсутствия финансовых стимулов он добавил массовые препятствия для доступа к земле, к рынкам сбыта продукции, отсутствие надлежащей защиты права частной собственности. Как следствие, утверждает Томич, многие фермерские хозяйства закрываются.
Он привел данные, согласно которым примерно 7% владельцев таких хозяйств из западных областей Украины выехали работать на полях коллег-фермеров за рубежом. Также примерно 10−12 тыс. украинских фермеров работают «в тени». А сама фермерская профессия стала одной из самых опасных в Украине: за годы Независимости, приводит цифры Томич, в результате нападений, грабежей, рейдерских атак погибло почти 50 фермеров.
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