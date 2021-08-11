Количество сделок на рынке земли превысило 7 тысяч

По состоянию на 16 августа в Украине зарегистрировано 7112 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, общая площадь проданных земельных участков составляет 14 830 гектаров.
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Наибольшая площадь приватизированных земель зарегистрирована в Полтавской (1774,7 га) и Харьковской (1712,9 га) областях. Наибольшее количество сделок заключено в Киевской области (923).
С момента запуска рынка земли подано 4679 заявлений от нотариусов для получения доступа к Государственному земельному кадастру, из которых 4695 согласованы, 49 – ожидают рассмотрения, 601 – получили отказ.
Инфографика: Минагрополитики
Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
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