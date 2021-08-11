Количество сделок на рынке земли превысило 7 тысяч

По состоянию на 16 августа в Украине зарегистрировано 7112 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, общая площадь проданных земельных участков составляет 14 830 гектаров.

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Наибольшая площадь приватизированных земель зарегистрирована в Полтавской (1774,7 га) и Харьковской (1712,9 га) областях. Наибольшее количество сделок заключено в Киевской области (923).

С момента запуска рынка земли подано 4679 заявлений от нотариусов для получения доступа к Государственному земельному кадастру, из которых 4695 согласованы, 49 – ожидают рассмотрения, 601 – получили отказ.



Инфографика: Минагрополитики

Справка Finance.ua:

1 июля в Украине открылся рынок земли. Теперь украинцы могут свободно продавать и покупать земельные участки, в том числе и в инвестиционных целях;

средняя минимальная цена продажи земли составляет около $1 тысячи за гектар;

при покупке участка необходимо уплатить 6,5% налога от указанной в соглашении стоимости земли;

до 2024 года покупать сельскохозяйственные земли могут только физлица – граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

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