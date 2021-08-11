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McLaren F1 1995 года выпуска продан за рекордные 20 миллионов долларов (фото)

McLaren F1 1995 года выпуска продан за рекордные 20 миллионов долларов (фото)

Суперкар побил все рекорды аукциона для категории «нью-таймер» — машин в возрасте от 25 лет. А также абсолютный рекорд нынешнего аукциона.

По оценкам аукционистов Gooding & Company, McLaren F1 1995 года выпуска, практически без пробега, должен был попасть к новому владельцу примерно за 15 миллионов долларов. Но финальная ставка в торгах превзошла самые смелые ожидания.

Аукцион состоялся в Монтерее, на ежегодном конкурсе элегантности в рамках «Недели машин». Предыдущий рекорд для обычного дорожного автомобиля McLaren F1 составил 15,62 млн долларов в 2017 году, тогда как чрезвычайно редкий улично-легальный F1, который был превращен в спецификацию LM, был продан за 19,8 млн долларов в 2019 году.

Проданный за 20 465 000 долларов F1 имеет шасси № 029. Этот экземпляр — единственный, окрашенный в цвет Creighton Brown, в сочетании с кожаной обивкой комбинации Light Tan и Dark Brown, все в коричневых оттенках. Трехместный суперкар имеет на одометре всего 390 км и «обут» в оригинальные шины Goodyear Eagle F1. На момент выхода модели McLaren F1 стоил от 800 000 долларов.

Суперкар-рекордсмен, который много лет принадлежал японскому коллекционеру, был выставлен на торги с комплектом оригинальных аксессуаров. К ним относятся сервисная книжка, ящик для инструментов FACOM, титановый набор инструментов, руководство владельца, индивидуальный комплект багажа, специальные часы TAG Heuer и книга, которая сопровождала каждый новый F1, когда он выходил с завода.

Между 1992 и 1998 годами McLaren построил 106 единиц F1, из них 64 в оригинальных спецификациях дорожных автомобилей. Разработанный Гордоном Мюрреем F1 использует атмосферный 6,1-литровый двигатель V12 с центральным расположением, который генерирует 618 л. с. мощности и 650 Нм крутящего момента. Обороты поступают на задние колеса через 6-скоростную механическую коробку передач.

Благодаря широкому использованию экзотических материалов, таких как углеродное волокно, кевлар, титан и даже золото, он весил около 1240 кг, что в сочетании с аэродинамическим кузовом позволило достичь небывалых показателей производительности. Суперкар имеет подтвержденную максимальную скорость в 386 км/ч и остается самым быстрым атмосферным серийным автомобилем по сей день.

По материалам Телеканал новин 24
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