McLaren F1 1995 года выпуска продан за рекордные 20 миллионов долларов (фото)

Суперкар побил все рекорды аукциона для категории «нью-таймер» — машин в возрасте от 25 лет. А также абсолютный рекорд нынешнего аукциона.
По оценкам аукционистов Gooding & Company, McLaren F1 1995 года выпуска, практически без пробега, должен был попасть к новому владельцу примерно за 15 миллионов долларов. Но финальная ставка в торгах превзошла самые смелые ожидания.
Аукцион состоялся в Монтерее, на ежегодном конкурсе элегантности в рамках «Недели машин». Предыдущий рекорд для обычного дорожного автомобиля McLaren F1 составил 15,62 млн долларов в 2017 году, тогда как чрезвычайно редкий улично-легальный F1, который был превращен в спецификацию LM, был продан за 19,8 млн долларов в 2019 году.
Проданный за 20 465 000 долларов F1 имеет шасси № 029. Этот экземпляр — единственный, окрашенный в цвет Creighton Brown, в сочетании с кожаной обивкой комбинации Light Tan и Dark Brown, все в коричневых оттенках. Трехместный суперкар имеет на одометре всего 390 км и «обут» в оригинальные шины Goodyear Eagle F1. На момент выхода модели McLaren F1 стоил от 800 000 долларов.
Суперкар-рекордсмен, который много лет принадлежал японскому коллекционеру, был выставлен на торги с комплектом оригинальных аксессуаров. К ним относятся сервисная книжка, ящик для инструментов FACOM, титановый набор инструментов, руководство владельца, индивидуальный комплект багажа, специальные часы TAG Heuer и книга, которая сопровождала каждый новый F1, когда он выходил с завода.
Между 1992 и 1998 годами McLaren построил 106 единиц F1, из них 64 в оригинальных спецификациях дорожных автомобилей. Разработанный Гордоном Мюрреем F1 использует атмосферный 6,1-литровый двигатель V12 с центральным расположением, который генерирует 618 л. с. мощности и 650 Нм крутящего момента. Обороты поступают на задние колеса через 6-скоростную механическую коробку передач.
Благодаря широкому использованию экзотических материалов, таких как углеродное волокно, кевлар, титан и даже золото, он весил около 1240 кг, что в сочетании с аэродинамическим кузовом позволило достичь небывалых показателей производительности. Суперкар имеет подтвержденную максимальную скорость в 386 км/ч и остается самым быстрым атмосферным серийным автомобилем по сей день.
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