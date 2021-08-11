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Госстат зафиксировал рост экономики Украины на фоне обвала прошлого года

Госстат зафиксировал рост экономики Украины на фоне обвала прошлого года

Государственная служба обнародовала первую оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2021 года. ВВП вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Рост зафиксирован на фоне обвала 2020 года, когда экономика упала на 11,2%.

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В то же время по сравнению с I кварталом 2021 года падение ВВП составило 0,8%.

Таким образом, экономика Украины начала восстанавливаться после пяти кварталов подряд. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале – на 3,5%, в IV квартале – на 0,5%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).

По материалам РБК-Украина
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