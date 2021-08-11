Как будут работать банки в период выходных на День Независимости

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы в связи с переносом Кабинетом Министров рабочих дней в 2021 году. На День Независимости будет четыре выходных дня подряд.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Так, день работы банковской системы Украины в 2021 году переносится с понедельника 23 августа – на субботу 28 августа.

Согласно решению НБУ, межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа будут осуществляться датой банковского дня 28 августа 2021 года соответственно.

В период с 21 по 24 августа 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться датой банковского дня 25 августа 2021 года соответственно.

Как отметили в НБУ, 23 августа 2021 года банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.

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