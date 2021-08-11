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lifecell отчитался о доходе выше 2 млрд грн

lifecell отчитался о доходе выше 2 млрд грн

По итогам второго квартала 2021 года доход мобильного оператора lifecell вырос на 26,4% – до 2,017 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении оператора.

В lifecell отмечают, что рост доходов произошел благодаря расширению абонентской базы и получению более высокого дохода от передачи данных.

Чистая прибыль оператора составляет 116 млн грн по сравнению с 34 млн грн чистого убытка в 2020 году.

Показатель EBITDA вырос на 28,5% на годовой основе – до до 1,131 млрд грн по сравнению с 880,1 млн грн годом ранее. В результате маржа EBITDA выросла до 56,1% по сравнению с 55,1% в аналогичном периоде 2020-го.

В прошлом квартале компания нарастила капитальные инвестиции на 124,2% – до 988,1 млн грн.

Активная 3-месячная абонентская база по итогам квартала выросла до 8,4 млн — на 10.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом база пользователей 4G выросла до 49% на годовой основе и составила 69% от общего количества дата-пользователей по состоянию на конец второго квартала. Среднее месячное потребление данных на одного пользователя выросло на 25% на годовой основе.

Активный 3-месячный ARPU вырос на 16,5% – до 81,9 грн по сравнению с показателем в 70,3 грн годом ранее. Отмечается, что в основном это произошло за счет роста потребления данных.

При этом показатель использованных минут вырос на 6,3% на годовой основе – до 186,8 минут. Показатель проникновения смартфонов в сети lifecell на конец квартала составляет 82,3%.

Напомним, что в прошлом квартале доход lifecell составил почти 2 млрд грн, а чистая прибыль — 83,2 млн грн.

По материалам НВ
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