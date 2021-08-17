Возможно ли взыскать алименты, если должник проживает за границей

Многие родители считают, что, уехав за границу на постоянное место жительства, им удастся избежать необходимости платить алименты на содержание своего ребенка. Но в соответствии с украинским законодательством у родителей есть определенные обязательства, в том числе и по содержанию ребенка до достижения им совершеннолетия. Эта обязанность является одинаковой для всех, независимо от того, в какой стране проживают родители.
Об этом сообщает Министерство юстиции.
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Как говорят в Минюсте, сейчас Украина является участницей ряда двусторонних и многосторонних международных договоров, которые позволяют решать вопрос о взыскании алиментов.
«Родители или дети по тем или иным причинам не могут самостоятельно урегулировать вопрос относительно обязанности содержания? — На помощь приходит международно-правовой механизм решения этих вопросов, в частности — путем обращения в суд. При обращении с иском в суд, в случае если одна из сторон проживает за границей, необходимо учитывать также и положения соответствующих международных договоров Украины, которые действуют в отношениях между Украиной и иностранным государством», — пояснили в министерстве.
Для того чтобы взыскать алименты с такого лица, необходимо обратиться в компетентный орган иностранного государства, где проживает должник, с ходатайством о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения суда Украины о взыскании алиментов (если вопрос о взыскании алиментов решался в Украине и есть решение суда). Также можно обратиться в компетентный орган иностранной страны, где проживает должник, с заявлением о вынесении решения по алиментам.
В Минюсте обращают внимание, что в случае возникновения необходимости взыскания алиментов с лиц, находящихся на территории иностранного государства, с которым Украиной заключен соответствующий международный договор, заинтересованное лицо может обратиться для получения более детальной информации относительно требований оформления документов в межрегиональное управление по месту жительства.
Для этого необходимо направить надлежащим образом оформленное заявление, ходатайство в Министерство юстиции Украины через органы юстиции.
Министерство юстиции Украины как запрашивающий центральный орган в течение 30 календарных дней после получения заявления:
Министерство юстиции Украины письменно уведомляет истца о ходе и результатах рассмотрения заявления или ходатайства после получения информации от иностранных органов. Алименты от граждан других государств в Украине не облагаются налогами.
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