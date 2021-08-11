ФГВФЛ прекратил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам «Вектор Банка»

12 августа 2021 года решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц №817 утвержден ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры ПАО «Вектор Банк».
Об этом говорится на сайте Фонда.
В соответствии с предписаниями части третьей статьи 28 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон) Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка. Вместе с тем, согласно части третьей статьи 53 Закона, с момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной.
В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о прекращении 12 августа 2021 года выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО «ВЕКТОР БАНК» и завершения ликвидационной процедуры банка.
В пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчики ПАО «Вектор Банк» получили 76,1 млн грн, что составляет 98,4% от общей гарантированной суммы.
Читайте также: ФГВФЛ назвал основные показатели банка, который может«лопнуть»
В то же время информируем, что в соответствии со статьей 52 Закона, требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи имущества (активов) банка на дату составления ликвидационного баланса, считаются погашенными.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Застройщики будут уплачивать налоги на недвижимость за счет собственной сверхприбыли – ЛюбченкоВчера, 13:20 - 3063 7
Гороховский назвал цену monobank6 ч. назад - 2400 6
Регистрировать имущественные права на недвижимость украинцы будут по-новомуВчера, 20:20 - 37855 4
4 тыс. долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждатьВчера, 17:00 - 5382 4
Какие обязанности и долги передаются с наследствомПозавчера, 19:05 - 10771 2
Регистрировать имущественные права на недвижимость украинцы будут по-новомуВчера, 20:20 - 37855 4
В Минсоцполитики объяснили, как можно получить пенсию в 7000 гривен7 ч. назад - 10972 1
4 тыс. долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждатьВчера, 17:00 - 5382 4
Гороховский назвал цену monobank6 ч. назад - 2400 6
Отзыв работников из ежегодного отпускаВчера, 19:01 - 1846
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригородОколо часа назад - 61
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 1841 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 859 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 747
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 2077 3