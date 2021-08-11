ФГВФЛ прекратил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам «Вектор Банка»

12 августа 2021 года решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц №817 утвержден ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры ПАО «Вектор Банк».

Об этом говорится на сайте Фонда.

В соответствии с предписаниями части третьей статьи 28 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон) Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка. Вместе с тем, согласно части третьей статьи 53 Закона, с момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о прекращении 12 августа 2021 года выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО «ВЕКТОР БАНК» и завершения ликвидационной процедуры банка.

В пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчики ПАО «Вектор Банк» получили 76,1 млн грн, что составляет 98,4% от общей гарантированной суммы.

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В то же время информируем, что в соответствии со статьей 52 Закона, требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи имущества (активов) банка на дату составления ликвидационного баланса, считаются погашенными.

Справка Finance.ua:

2 марта 2017 года Национальный банк Украины отнес ПАО “Вектор Банк” к категории неплатежеспособных;