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Apple планирует представить новый iPhone уже в сентябре

Apple планирует представить новый iPhone уже в сентябре

Apple планирует в этом году вернуться к своему традиционному представлению нового iPhone в сентябре.

Об этом сообщает MacRumors.

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По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в целом компания планирует провести осенью несколько мероприятий по представлению новых устройств и гаджетов. Он добавил, что очень вероятно, что новый iPhone, по традиции, в этом году будет представлен в сентябре.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса и перебоев с производством необходимых деталей серия новых iPhone была презентована только в октябре. При этом в сентябре 2020 года были представлены новые «умные» часы Apple Watch, планшеты iPad и несколько новых услуг от компании.

Ожидается, что этой осенью Apple также представит третье поколение беспроводных наушников AirPods, обновленный планшет Pad mini с большим экраном, смарт-часы Apple Watch 7 и ноутбуки серии MacBook Pro.

По материалам Укринформ
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