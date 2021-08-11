32 небанковских финучреждения попали под санкции НБУ за игнорирование отчетности

Национальный банк применил меры воздействия к 32 участникам рынка небанковских финансовых услуг.
По данным НБУ, санкции применены к 3 лизингодателям, 12 ломбардам и 17 финансовым компаниям.
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял это решение 13 августа.
Еще 4 июня НБУ временно остановил лицензии ряда небанковских финучреждений (лизингодателей, ломбардов, а также финкомпаний) из-за непредставления отчетности за I квартал 2021 года.
Нацбанк обязал этих участников рынка небанковских финуслуг устранить нарушения, что стало причиной для временной остановки лицензий, а также подать отчеты об устранении нарушения и заверенные документы, подтверждающие устранение нарушения.
По состоянию на 13 августа эти небанковские финучреждения не выполнили требования.
Поэтому НБУ отозвал (аннулировал) лицензии 3 лизингодателей: ООО «Автосейл»; ООО «СистемПро»; ООО «Мейд Финанс».
Также отозваны (аннулированы) лицензии на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита, 12 ломбардов:
ПТ «Ломбард «Аверс» (ООО «Фининвест Холдинг» И Компания); ПТ «Ломбард «Без Штрафов» (ООО «Альфард Инвест» и ООО «Альфард Сервис»; ПТ «Ломбард «Грошова Допомога» (ООО «Инвестальянс Украина» И Компания»); ПТ «Ломбард «ДК» (ПП «Техноскар», ЧП «Пан Коцький»); ПТ «Ломбард «Дружба» (ООО «Ремберг» И Компания»); ПТ «Ломбард «Клондайк»); ПТ «Ломбард с участием ООО «Укр Кредит Сервис» И
НБУ также отозвал (аннулировал) лицензии 17 финансовых компаний:
ООО «Финсолюшинс»; ООО «Финансовая Компания «Аккорд»; ООО «Факторинговая компания «Укринвест Альянс»; ООО «Прайм Бизнес Ресурс»; ООО «Инвестмент Корпорейшен»; ООО «Финансовая Компания «Грифон»; ООО «Волынская Факторинговая Компания»; ООО «Диамант-Финанс»; ООО «Западно-украинская Финансовая Компания»; ООО «Ипотечная Компания «Базовый Актив»; ООО «Украинский Кредитный Дом»; ООО «Сицумон»; ООО «Финансовая Компания «Дита Финанс»; ООО «Финансовая Компания «Интерлоан»; ООО «Утренс Промис»; ООО «Финансовая Компания «Финтандем»; ООО «Кредитная Компания «Хлебный Край Инвест».
Решения о применении мер воздействия вступают в силу с 16 августа 2021 года. С этой даты указанные лизингодатели, ломбарды, а также финкомпании теряют право осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг, что требует соответствующей лицензии.
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