Ипотечных кредитов под 7% выдано на 590 млн грн

По состоянию на 16 августа уполномоченные банки подписали 696 кредитных соглашений на 590,14 млн грн в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%».

Об этом говорят данные Минфина.

С начала действия программы банки выдали 22,7% займов на первичном и 77,3% – на вторичном рынках.

Сейчас уполномоченные банки рассматривают 1047 заявок на участие в программе на общую сумму 903,55 млн грн, из которых 21,68% составляет первичный рынок и 78,32% – вторичный.

В программе задействованы 22 региона и Киев. Самыми активными из них по заявкам на получение кредитов на прошедшей неделе были: Киев (33,5%), Киевская (30,8%), Харьковская (6,4%), Львовская (5,7%) и Ровенская (4,2%) области.

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+2% – количества кредитов и +3% – суммы кредитов;

+4% – количества заявок и +4% от суммы заявок.

В госпрограмме «Доступная ипотека 7%» участвуют 16 банков. Больше всего кредитных соглашений подписал Кредобанк – 175 на 150,84 млн грн. Государственный Укргазбанк выдал 137 займов на 127,83 млн грн. Ощадбанк подписал 133 сделки на 115,97 млн грн.



Инфографика: Минфин

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