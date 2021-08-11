0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Ипотечных кредитов под 7% выдано на 590 млн грн

Ипотечных кредитов под 7% выдано на 590 млн грн

По состоянию на 16 августа уполномоченные банки подписали 696 кредитных соглашений на 590,14 млн грн в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%».

Об этом говорят данные Минфина.

С начала действия программы банки выдали 22,7% займов на первичном и 77,3% – на вторичном рынках.

Сейчас уполномоченные банки рассматривают 1047 заявок на участие в программе на общую сумму 903,55 млн грн, из которых 21,68% составляет первичный рынок и 78,32% – вторичный.

В программе задействованы 22 региона и Киев. Самыми активными из них по заявкам на получение кредитов на прошедшей неделе были: Киев (33,5%), Киевская (30,8%), Харьковская (6,4%), Львовская (5,7%) и Ровенская (4,2%) области.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • +2% – количества кредитов и +3% – суммы кредитов;
  • +4% – количества заявок и +4% от суммы заявок.

В госпрограмме «Доступная ипотека 7%» участвуют 16 банков. Больше всего кредитных соглашений подписал Кредобанк – 175 на 150,84 млн грн. Государственный Укргазбанк выдал 137 займов на 127,83 млн грн. Ощадбанк подписал 133 сделки на 115,97 млн грн.


Инфографика: Минфин

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также публикуем много полезной информации по недвижимости. Подписывайтесь и следите за новостями!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.