Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,5%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,83 до 26,69 грн (-0,5%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 26,74/26,76 до 26,63/26,65 (-0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,74/26,94 до 26,61/26,82.

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

«На начавшейся неделе мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,6 грн, а наличный доллар в банках вблизи 26,5/26,7 грн», -прогнозирует Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

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По словам Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, вероятно, на текущей неделе Нацбанк продолжит активные продажи гривны на рынке.

«Завтра состоится аукцион Минфина, где рынку будут предложены госбонды в гривнах со сроками погашения 12, 18, 24 и 36 месяцев. Если средневзвешенная доходность останется на прежнем уровне, зарубежные инвесторы проигнорируют данное размещение. С начала августа они сократили свои портфели в ОВГЗ на 4,82 млрд грн — до 101,33 млрд. Это создает угрозу для девальвации гривны уже в сентябре», — отмечает Гойлов.

По прогнозу эксперта, на текущей неделе гривна к доллару США начнет девальвацию до уровня 27,05. Единая европейская валюта, скорее всего, продемонстрирует рост к отметке 32,05.