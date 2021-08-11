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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,5%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,83 до 26,69 грн (-0,5%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 26,74/26,76 до 26,63/26,65 (-0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,74/26,94 до 26,61/26,82.

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

«На начавшейся неделе мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,6 грн, а наличный доллар в банках вблизи 26,5/26,7 грн», -прогнозирует Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

По словам Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, вероятно, на текущей неделе Нацбанк продолжит активные продажи гривны на рынке.

«Завтра состоится аукцион Минфина, где рынку будут предложены госбонды в гривнах со сроками погашения 12, 18, 24 и 36 месяцев. Если средневзвешенная доходность останется на прежнем уровне, зарубежные инвесторы проигнорируют данное размещение. С начала августа они сократили свои портфели в ОВГЗ на 4,82 млрд грн — до 101,33 млрд. Это создает угрозу для девальвации гривны уже в сентябре», — отмечает Гойлов.

По прогнозу эксперта, на текущей неделе гривна к доллару США начнет девальвацию до уровня 27,05. Единая европейская валюта, скорее всего, продемонстрирует рост к отметке 32,05.

По материалам Finance.UA
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