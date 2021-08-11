Новый руководитель Укрзализныци решил продать долю в бизнесе

Александр Камышин, и.о. председателя правления АО Укрзализныця, продает долю в инвесткомпании Фортиор Капитал своему бизнес-партнеру. Остальные бизнесы передает в управление.

Об этом стало известно НВ Бизнес.

Так, в четверг 12 августа 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала увеличение доли Николая Нестеренко в ООО КУА Фортиор Капитал до 100%. Единственным партнером Нестеренко в этой компании был Камышин, которому принадлежало 49,5% уставного капитала. Камышин был управляющим партнером этой инвесткомпании.

Кроме того, на прошлой неделе во время встречи с журналистами, Камышин заявил, что свои остальные активы передаст в независимое управление. Это Grano Group (занимается выращиванием зерновых и масличных культур, а также молочным животноводством.), фонд AgTech Farm, инвестирующий в аграрные стартапы и аграрный медиа-бизнес Latifundist Media переходят в независимое управление. Эту информацию подтвердили источники НВ Бизнес в окружении и.о. председателя правления УЗ.

До назначения в Укрзализыцю Камышин был советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Кубраков в середине июля также заявил, что продает свою долю в бизнесе. В 2019 году министр передал свою долю в группе компаний в управление.

«В конце 2020 года я принял решение продать свою долю в бизнесе. Подготовка к соглашению продолжалась несколько месяцев и наконец была завершена. Все результаты соответствующих сделок будут задекларированы», — заявил министр в июле.