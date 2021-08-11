Таможенники в «Борисполе» обнаружили партию контрабандных iPhone на сумму 1 млн грн

В пункте пропуска международного аэропорта «Борисполь» пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов Apple iPhone 12 Pro Max.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Товары удалось выявить благодаря взаимодействию пограничников и таможенников, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

Современные гаджеты пассажиры рейса из г. Дубай положили в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых достигает 1 миллиона гривен.

Сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.