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Таможенники в «Борисполе» обнаружили партию контрабандных iPhone на сумму 1 млн грн

Таможенники в «Борисполе» обнаружили партию контрабандных iPhone на сумму 1 млн грн

В пункте пропуска международного аэропорта «Борисполь» пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов Apple iPhone 12 Pro Max.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Товары удалось выявить благодаря взаимодействию пограничников и таможенников, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

Современные гаджеты пассажиры рейса из г. Дубай положили в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых достигает 1 миллиона гривен.

Сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

По материалам ITC.ua
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