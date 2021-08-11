Расширен перечень информации, которая публикуется в форме открытых данных, о бенефициарных владельцах

Минюст расширил перечень информации, которая публикуется в форме открытых данных, о бенефициарных владельцах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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Обнародованию подлежат:

перечень учредителей (участников) юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), страны гражданства, места жительства, если учредитель – физическое лицо, или наименование, страна резидентства, местонахождение и идентификационный код, если учредитель – юридическое лицо;

размер доли учредителя (участника);