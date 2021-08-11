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Расширен перечень информации, которая публикуется в форме открытых данных, о бенефициарных владельцах

Расширен перечень информации, которая публикуется в форме открытых данных, о бенефициарных владельцах

Минюст расширил перечень информации, которая публикуется в форме открытых данных, о бенефициарных владельцах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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Обнародованию подлежат:

  • перечень учредителей (участников) юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), страны гражданства, места жительства, если учредитель – физическое лицо, или наименование, страна резидентства, местонахождение и идентификационный код, если учредитель – юридическое лицо;
  • размер доли учредителя (участника);
  • фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства и места жительства конечного бенефициарного собственника (контроллера) юридического лица или обоснованная причина его отсутствия;
  • информация об установлении требования нотариального заверения подлинности подписи участника при принятии им решений по вопросам деятельности соответствующего юридического лица и / или требования нотариального заверения соглашения, предметом которого является доля участника в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) соответствующего юридического лица;
  • информация об установлении требования нотариального заверения подлинности подписи участника при принятии им решений по вопросам деятельности соответствующего юридического лица и / или требования нотариального заверения соглашения, предметом которого является доля участника в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) соответствующего юридического лица.
По материалам Finance.UA
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