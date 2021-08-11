Суд признал законным решение о выговоре первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой

Шестой апелляционный админсуд на заседании 11 августа удовлетворил апелляционную жалобу Нацбанка Украины и отменил решение Окружного админсуда Киева от 2 апреля этого года о признании противоправным выговора первой замглаве НБУ Катерине Рожковой.

Об этом пишет Finbalance.

Шестой апелляционный админсуд закрыл производство по этому делу.

Напомним, что в начале октября 2020 года в Совете НБУ объявили выговор Рожковой и Сологубу и выразили им недоверие. Как позже заявила сама Рожкова, причиной выговора стали комментарии изданию KyivPost для публикации о Нацбанке.

2 апреля ОАСК отменил решение Совета НБУ о выговоре и выражении недоверия первому заместителю председателя правления НБУ Катерине Рожковой и заместителю предправления НБУ Дмитрию Сологубу.

В НБУ тогда заявили, что обжалуют отмену выговора Рожковой и Сологубу.