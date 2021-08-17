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Инспекторы могут требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько лет

Инспекторы могут требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько лет

Правительство сократило субсидиарные места для украинцев — теперь субсидии на коммунальные услуги получат лишь два миллиона домохозяйств. Людей ждут визиты инспекторов.

«Правительство отменило решение об условиях получения субсидии. Весной 2020 года речь шла об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Эту норму возобновят в случае, если регион попадет в красную зону», — объясняет заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики Михаил Цимбалюк.

Хоть правительство и предложило предоставлять субсидии в автоматическом режиме, люди до сих пор вынуждены обращаться в соцслужбу лично, говорит Цимбалюк.

«Такой автоматический режим работает только в крупных городах Украины. А соответствующих условий для жителей и жительниц объединенных территориальных общин не разработали. Поэтому количество субсидиантов уменьшается, а социальное неравенство растет», — отмечает чиновник.

Получателей и получательниц субсидий теперь будут контролировать инспекторы национальной социальной сервисной службы и ее территориальные органы.

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«Инспекция субсидиарных помещений будет проверять условия проживания семьи, чтобы определить объективные основания для предоставления льгот. Такая манипуляция является нарушением конституционных прав гражданина. Инспектор может требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько лет. Однако этот вопрос должен решать суд. От этого только растет коррупционность в государстве», — говорит Цимбалюк.

Постоянные изменения в получении коммунальных льгот — следствие отсутствия стратегии, считает он. По его мнению, для устойчивых условий назначения субсидий необходимо разработать определенный алгоритм.

«Для долговременных правил назначения льгот государство должно установить доступный и обоснованный тариф на коммунальные платежи. А также рассчитать финансовые возможности среднестатистических гражданина или гражданки».

За последние годы количество субсидий сократили с 8 миллионов до двух.

По материалам hromadske.tv
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