В УЗ рассказали, когда получат первые 2 вагона от Крюковского завода

И. о. председателя правления «Укрзализныци» Александр Камышин заявил, что компания уже до 24 августа получит первые два из 100 пассажирских вагонов от «Крюковского вагоностроительного завода».

Об этом он сказал во время визита на КВСЗ и проверки хода выполнения контракта на поставку 100 новых пассажирских вагонов, передает пресс-служба компании.

«Указанная партия вагонов закупается за средства госбюджета, и первые 2 вагона перевозчик получит уже до 24 августа этого года», — добавили в УЗ.

По словам Камышина, по закупке этой партии вагонов в УЗ стартует крупное строительство вагонов.



Фото: Полтавская ОГА

«Уже в следующем году мы должны получить от завода всю партию вагонов. А в этом году нам будет поставлено как минимум 10 единиц», — рассказал и. о. председателя правления.

Он добавил, что сейчас все стороны придерживаются договоренностей, в частности, «Укрзализныця» уже перечислила заводу авансовый платеж.

«Первые два вагона все желающие смогут увидеть на выставке подвижного состава, которая пройдет 27 августа на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве», — резюмировал Камышин.



Фото: Полтавская ОГА

В УЗ напомнили, что вагоны, которые будет поставлять КВСЗ, оборудованы адаптивной системой кондиционирования, розетками USB, системой видеонаблюдения и тому подобное.

По договору КВСЗ имеет построить и поставить УЗ 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

В целом «Укрзализныця» и КВСЗ заключили контракт на более 3 млрд грн.