В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород

14 августа в Киев для испытаний был доставлен пятивагонный электропоезд Stadler Flirt ЭПМ.
Поезд прибыл из Беларуси, где был построен на мощностях ЗАО «Штадлер Минск».
Состав будут тестировать на одном из пригородных направлений Киева. Очевидно, что это связано с реализацией анонсированного ранее проекта City Express, поскольку в мае «Укрзализныця» и швейцарская компания подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Тогда компании договорились вместе развивать пассажирские железнодорожные перевозки в Украине в рамках проекта City Express и работать над привлечением финансирования.
Фото: ЦТС
В июне сообщалось, что Stadler выбрал локацию для развертывания завода по производству электропоездов в Украине и готов предоставить для тестирования 1−2 электропоезда.
Фото: ЦТС
Максимальная скорость электропоезда ЭПМ 160 км/ч. В поезде 262 места для сидения 1 и 2 класса, также предусмотрены места для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Фото: ЦТС
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