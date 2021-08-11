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Земли, нуждающихся в консервации, внесены в Публичную кадастровую карту

Земли, нуждающихся в консервации, внесены в Публичную кадастровую карту

На публичной кадастровой карте можно посмотреть новый информационный слой – «Земли, требующие консервации».

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, сообщает пресс-служба министерства.

“Минагрополитики планирует выводить из обращения деградированные земли и консервировать их для восстановления. Все эти земли отныне отражены на кадастровой карте”, – сказал Лещенко.

Он добавил, что земли, которые нуждаются в консервации, могут использоваться для восстановления лесистости в Украине. К слову, именно облесение является одним из самых эффективных способов консервации сельхозугодий и защиты их от негативного природного и антропогенного воздействия.

Кроме того, с ростом уровня лесистости растет и показатель производства валовой продукции сельского хозяйства на 1 га угодий.

«Сохранение и охрана грунтов – это обязанность не только власти, но и каждого земледельца. Правильная консервация деградированных земель будет способствовать улучшению плодородия почв и их экологических характеристик. И задача нашего министерства – способствовать, поддерживать, разрабатывать механизмы и обеспечить прозрачность информации», – отметил министр.

Информационный слой создали специалисты ГП «Центр ГЗК» по данным Госгеокадастра после определения малопродуктивных, деградированных и техногенно загрязненных земель. Эти данные сугубо информативные, однако уже сейчас они будут полезными для органов государственной власти и местного самоуправления, которые присоединились к экологической инициативе «Масштабное облесение Украины» во исполнение указа Президента Украины от 7 июня 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • в Украине процесс диджитализации кадастра начался в 2013 году, когда была запущена Публичная кадастровая карта, на которой отражались зарегистрированные земельные участки. С 2015 года стала публичной также информация о владельцах зарегистрированных участков, а 30 июня 2015 года была запущена электронная услуга «Заказ выписки из Государственного земельного кадастра»;
  • в августе 2019 года началось тестирование обновленной версии Публичной кадастровой карты, адаптированной для мобильных устройств. Позже в карту были внесены новые разделы: “Незарегистрированные земли”, “Леса” и “Природно-заповедный фонд”.
По материалам Укринформ
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