Земли, нуждающихся в консервации, внесены в Публичную кадастровую карту

На публичной кадастровой карте можно посмотреть новый информационный слой – «Земли, требующие консервации».
Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, сообщает пресс-служба министерства.
“Минагрополитики планирует выводить из обращения деградированные земли и консервировать их для восстановления. Все эти земли отныне отражены на кадастровой карте”, – сказал Лещенко.
Он добавил, что земли, которые нуждаются в консервации, могут использоваться для восстановления лесистости в Украине. К слову, именно облесение является одним из самых эффективных способов консервации сельхозугодий и защиты их от негативного природного и антропогенного воздействия.
Кроме того, с ростом уровня лесистости растет и показатель производства валовой продукции сельского хозяйства на 1 га угодий.
«Сохранение и охрана грунтов – это обязанность не только власти, но и каждого земледельца. Правильная консервация деградированных земель будет способствовать улучшению плодородия почв и их экологических характеристик. И задача нашего министерства – способствовать, поддерживать, разрабатывать механизмы и обеспечить прозрачность информации», – отметил министр.
Информационный слой создали специалисты ГП «Центр ГЗК» по данным Госгеокадастра после определения малопродуктивных, деградированных и техногенно загрязненных земель. Эти данные сугубо информативные, однако уже сейчас они будут полезными для органов государственной власти и местного самоуправления, которые присоединились к экологической инициативе «Масштабное облесение Украины» во исполнение указа Президента Украины от 7 июня 2021 года.
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