Частные инвестиции в освоение космоса достигли $4,5 млрд

Частные инвестиции в космос во втором квартале 2021 года достигли $ 4,5 млрд, что является рекордным показателем в отрасли.
Об этом свидетельствуют данные инвестиционной компании Space Capital.
«Это был самый большой рост, который происходил за всю историю частных инвестиций в космическую отрасль, несмотря на то, что только две космические компании закрыли свои раунды финансирования во втором квартале», — написал в отчете управляющий партнер Space Capital Чад Андерсон.
Инфографика: Space Capital
Известно, что ежеквартальный отчет Space Capital делит космические компании (SAC) на три категории: производители космической техники, наземной инфраструктуры и оборудования, а также специальных приложений.
Первая включает в себя те компании, которые занимаются созданием ракет и спутников.
Указано, что популярность сектора среди инвесторов возросла, отчасти благодаря космической гонке миллиардеров — Ричард Брэнсон полетел на космоплане Virgin Galactic всего за несколько дней до того, как Джефф Безос полетел в первой суборбитальной пилотируемой миссии Blue Origin, а перед этим Илон Маск запускал миссии с невиданной для отрасли скоростью, попутно разрабатывая свой Starship.
В свою очередь две другие категории включают компании, которые создают технологии для подключения к космическим сетям: наземное оборудование и средства навигации.
Как отмечается, всплеск инвестиций в этом квартале был обусловлен «мега-раундами» финансирования от таких компаний, как OneWeb, которые привлекли более $ 1 млрд, и Relativity Space с $ 650 млн.
«Также можно наблюдать, что инвестиции в наземную инфраструктуру превысили предыдущий рекорд в $ 3,9 млрд. Рост, который наблюдается сегодня, может легко побить предыдущий годовой рекорд в $ 9,1 млрд привлеченных инвестиций», — говорится в сообщении.
Инфографика: Space Capital
В общей сложности Space Capital отслеживают 1553 космических компании с совокупными инвестициями в акционерный капитал в $ 199,8 млрд с 2012 года.
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