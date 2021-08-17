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Частные инвестиции в освоение космоса достигли $4,5 млрд

Частные инвестиции в освоение космоса достигли $4,5 млрд

Частные инвестиции в космос во втором квартале 2021 года достигли $ 4,5 млрд, что является рекордным показателем в отрасли.

Об этом свидетельствуют данные инвестиционной компании Space Capital.

«Это был самый большой рост, который происходил за всю историю частных инвестиций в космическую отрасль, несмотря на то, что только две космические компании закрыли свои раунды финансирования во втором квартале», — написал в отчете управляющий партнер Space Capital Чад Андерсон.


Инфографика: Space Capital

Известно, что ежеквартальный отчет Space Capital делит космические компании (SAC) на три категории: производители космической техники, наземной инфраструктуры и оборудования, а также специальных приложений.

Первая включает в себя те компании, которые занимаются созданием ракет и спутников.

Указано, что популярность сектора среди инвесторов возросла, отчасти благодаря космической гонке миллиардеров — Ричард Брэнсон полетел на космоплане Virgin Galactic всего за несколько дней до того, как Джефф Безос полетел в первой суборбитальной пилотируемой миссии Blue Origin, а перед этим Илон Маск запускал миссии с невиданной для отрасли скоростью, попутно разрабатывая свой Starship.

В свою очередь две другие категории включают компании, которые создают технологии для подключения к космическим сетям: наземное оборудование и средства навигации.

Как отмечается, всплеск инвестиций в этом квартале был обусловлен «мега-раундами» финансирования от таких компаний, как OneWeb, которые привлекли более $ 1 млрд, и Relativity Space с $ 650 млн.

«Также можно наблюдать, что инвестиции в наземную инфраструктуру превысили предыдущий рекорд в $ 3,9 млрд. Рост, который наблюдается сегодня, может легко побить предыдущий годовой рекорд в $ 9,1 млрд привлеченных инвестиций», — говорится в сообщении.


Инфографика: Space Capital

В общей сложности Space Capital отслеживают 1553 космических компании с совокупными инвестициями в акционерный капитал в $ 199,8 млрд с 2012 года.

По материалам Дело
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