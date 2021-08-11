0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 538 0

Межбанк: дефицит гривны будет нарастать

Межбанк: дефицит гривны будет нарастать

Эта неделя последняя перед длительными четырехдневными праздниками. Кроме этого, до выходных клиентам надо рассчитаться с государством по налогам. Дефицит гривны, начиная с сегодняшнего дня, будет нарастать, а времени на закрытие текущих операций у компаний перед Днем Независимости и на проведение бюджетных проплат – у бизнеса будет оставаться все меньше.

Поэтому экспортеры станут еще активнее распродавать валютную выручку, а те из импортеров, у кого остается гривна после уплаты налогов – будут оперативно проплачивать свои валютные сделки, чтобы потом “не зависнуть” с товарами на 4 выходных. Отсюда и неплохая статистика торгов. По прогнозу “Минфина” объем операций на межбанке в понедельник будет в пределах до $125−165 млн при заключении до 440−650 сделок.

Торги 16 августа будут знаковыми с точки зрения реального курсового тренда на межбанке уже до конца недели. Несмотря на все старания Нацбанка по поддержке доллара за счет проведения интервенций – пока курс постепенно проседал и к концу сессии прошлой пятницы опустился ниже психологического порога в 26,70 гривен – до 26,645/26,665 гривен за доллар. Если нацвалюта закрепится сегодня на этих значениях – то в ближайшее время давление на курс доллара вырастет и котировки пойдут к цели 26,50 гривен, но если экспортеры при поддержке НБУ будут держать оборону и вернут котировки выше психологического уровня в 26,70 гривен – доллар начнет постепенно отвоевывать свои позиции. Поэтому наблюдатели будут очень внимательно сегодня следить за поведением как НБУ, так и крупных экспортеров.

Курсовое противостояние крупных игроков, возможные интервенции Нацбанка и его ценники — вот основные мотиваторы сегодняшнего дня на торгах. Тем более, что из-за предстоящих налоговых проплат крупнейшие экспортеры очень были бы не против с помощью спекулянтов и частично самого НБУ – развернуть тренд в сторону роста валютных котировок.

Курсы межбанка, по расчетам 16 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,55 — 26,80 грн, евро — коридор 31,20 — 31,60 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,64 / 26,66
евро – 31,41 / 31,43

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.