Межбанк: дефицит гривны будет нарастать

Эта неделя последняя перед длительными четырехдневными праздниками. Кроме этого, до выходных клиентам надо рассчитаться с государством по налогам. Дефицит гривны, начиная с сегодняшнего дня, будет нарастать, а времени на закрытие текущих операций у компаний перед Днем Независимости и на проведение бюджетных проплат – у бизнеса будет оставаться все меньше.

Поэтому экспортеры станут еще активнее распродавать валютную выручку, а те из импортеров, у кого остается гривна после уплаты налогов – будут оперативно проплачивать свои валютные сделки, чтобы потом “не зависнуть” с товарами на 4 выходных. Отсюда и неплохая статистика торгов. По прогнозу “Минфина” объем операций на межбанке в понедельник будет в пределах до $125−165 млн при заключении до 440−650 сделок.

Торги 16 августа будут знаковыми с точки зрения реального курсового тренда на межбанке уже до конца недели. Несмотря на все старания Нацбанка по поддержке доллара за счет проведения интервенций – пока курс постепенно проседал и к концу сессии прошлой пятницы опустился ниже психологического порога в 26,70 гривен – до 26,645/26,665 гривен за доллар. Если нацвалюта закрепится сегодня на этих значениях – то в ближайшее время давление на курс доллара вырастет и котировки пойдут к цели 26,50 гривен, но если экспортеры при поддержке НБУ будут держать оборону и вернут котировки выше психологического уровня в 26,70 гривен – доллар начнет постепенно отвоевывать свои позиции. Поэтому наблюдатели будут очень внимательно сегодня следить за поведением как НБУ, так и крупных экспортеров.

Курсовое противостояние крупных игроков, возможные интервенции Нацбанка и его ценники — вот основные мотиваторы сегодняшнего дня на торгах. Тем более, что из-за предстоящих налоговых проплат крупнейшие экспортеры очень были бы не против с помощью спекулянтов и частично самого НБУ – развернуть тренд в сторону роста валютных котировок.

Курсы межбанка, по расчетам 16 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,55 — 26,80 грн, евро — коридор 31,20 — 31,60 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,64 / 26,66

евро – 31,41 / 31,43

Курсы валют на Межбанке

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