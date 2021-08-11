Евробонды «Укрзализныци» вышли на украинский рынок

Регулятор фондового рынка разрешил оборот в Украине еврооблигаций «Укрзализныци».

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила облигации Rail Capital Markets Plc (ISIN XS2365120885) к обороту на территории Украины.

Соответствующее решение № 656 комиссия приняла 12 августа.

Инициатором вывода евробонда на украинский фондовый рынок выступила инвестиционная компания Dragon Capital.

Еврооблигации планируется включить в листинг «Украинской биржи».

Речь идет о пятилетних еврооблигациях, которые АО «Укрзализныця» разместила в июле на $ 300 млн под 7,875% годовых с конечным сроком погашения в 2026 году.

Привлечение этого финансирования было организовано лидменеджерами и букраннерами выпуска — J.P. Morgan та Dragon Capital.