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Сотрудники Минцифры первыми в Украине начнут получать зарплату виртуальной гривной

Сотрудники Минцифры первыми в Украине начнут получать зарплату виртуальной гривной

Сотрудники Минцифры первыми в Украине начнут получать зарплату виртуальной гривной. Украина занимает первое место в мире по быстрой адаптации к электронным активам.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью «ТСН».

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«Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне», — сказал Федоров.

Министр отметил, что украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам. «Эта открытость технологий может стать одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну», — подчеркнул глава ведомства.

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По материалам ТСН
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