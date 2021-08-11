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Samsung намерена продать 6,5 млн гибких смартфонов в этом году

Samsung намерена продать 6,5 млн гибких смартфонов в этом году

На недавнем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked компания не только анонсировала новые сгибающиеся смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, но и объявила о том, сколько смартфонов со складными экранами она планирует продать в этом году.

Южнокорейский технологический гигант планирует реализовать около 6,5 миллиона складных смартфонов до конца этого года. Вероятно, большая часть продаж будет приходиться на Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, которые пока не поступили в продажу.

Стоит отметить, что в 2019 году компания отгрузила всего 700 тыс. смартфонов Galaxy Z Fold, однако сейчас в ассортименте Samsung значительно больше моделей. Цены стали более привлекательными, а смартфоны получили новые функции, включая поддержку стилуса в Galaxy Z Fold3. Также стоит добавить, что в этом году компания не запускает флагманскую линейку Galaxy Note, поэтому основное внимание во второй половине года будет уделяться новым складным телефонам.

В настоящее время Samsung доминирует на рынке складных смартфонов. По оценке аналитиков, компания будет удерживать лидерство в ближайшие годы из-за отсутствия достойной конкуренции в этом сегменте. После того как южнокорейская компания заняла первое место на этом рынке, она активно пытается сделать сгибающиеся смартфоны массовым продуктом.

По материалам iXBT.com
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