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ВАКС конфисковал более 1,2 млн грн дохода по аренде жомовой ямы Кивы

ВАКС конфисковал более 1,2 млн грн дохода по аренде жомовой ямы Кивы

Высший антикоррупционный суд взыскал с народного депутата от «Оппозиционной платформы ㅡ За жизнь» Ильи Кивы более 1,2 миллиона гривен дохода, который он получил за аренду жомовой ямы. Это первое решение по процедуре гражданской конфискации, которую ввели в 2019 году.

Об этом сообщили в ВАКС и САП.

Коллегия судей Высшего антикорсуда 13 августа полностью удовлетворила исковые требования прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и взыскала с Киви в доход госбюджета Украины «необоснованный доход» в размере 1 252 236 гривен.

Как отмечают в САП, несмотря на то, что Кива не является собственником объекта недвижимости (жомовой ямы) и не имеет права владения, пользования и распоряжения им, он передал яму в аренду «субъекту хозяйствования с признаками фиктивности».

За аренду депутат получил конфискованные 1,2 миллиона гривен и еще 10 тысяч гривен как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

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Решение ВАКС еще может быть обжаловано в апелляции в течение 30 дней со дня составления полного текста решения. Ожидается, что его составят и подпишут 17 августа 2021 года.

Что за жомовая яма? Как пишет Общественное, в июле 2020-го журналисты проекта расследований Bihus.Info установили, что в декларации Ильи Кивы указана жомовая яма площадью 400 кв. м, которую он якобы сдавал в аренду.

Однако журналисты Bihus.Info говорят, что место, где расположена яма Киви, уже давно не используется, а сама яма поросла бурьяном.

Арендаторы ямы на Полтавщине, указанные в декларации Кивы — ООО «Компания “Сиквел“», которая зарегистрирована во Львове. В разговоре с журналистами ее представительница назвала причину аренды «коммерческой тайной». «Компания “Сиквел“» фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная, отмечают расследователи.

Как рассказали в Bihus.Info, через год после сдачи жомовой ямы в аренду Кива продал ее, за сколько — неизвестно. Покупателем стала фирма “Укрсвязьмонтаж”, в которой Кива когда-то был директором и главным бухгалтером.

В комментарии Bihus.Info Кива заявил, что «никому не продавал яму».

В октябре 2020-го Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку декларации Кивы. В мае этого года САП обратилась в суд с иском о признании необоснованным 1,2 млн грн дохода Кивы по аренде ямы.

По материалам hromadske.tv
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