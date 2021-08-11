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Кому выплатят материальную помощь ко Дню Независимости Украины

Кому выплатят материальную помощь ко Дню Независимости Украины

Несколько категорий киевлян могут рассчитывать на материальную помощь ко Дню Независимости Украины. Суммы выплат будут варьироваться от 250 до 700 гривен.

Об этом свидетельствует распоряжение Киевской городской госадминистрации от 10 августа 2021 года №1737.

Как отмечается в тексте документа, одноразовую адресную социальную материальную помощь по случаю Дня Независимости Украины предоставят “отдельным категориям социально незащищенных слоев населения города Киева”, в частности внутренне перемещенным лицам, которые состоят на учете и фактически проживают в городе Киеве.

Потенциальных получателей помощи КГГА разделила на шесть категорий – каждой единоразово выплатят по 700, 500, 400, 350, 280 или 250 гривен.

Кто получит помощь:

  • 700 грн получат жители столицы, которые являются членами семей тех, кто погиб или получил ранения в ходе революции Достоинства; члены семей участников АТО, добровольцев и волонтеров, которые погибли или пропали без вести в зоне проведения антитеррористической операции; киевляне-члены семей, которые добровольно обеспечивали проведение антитеррористической операции, а также семьи бойцов-добровольцев, которые принимали участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;
  • 500 грн выплатят киевлянам – борцам за независимость Украины в XX в.; праведникам Бабьего Яра; репрессированным лицам, которые реабилитировались, и членам их семей-переселенцев; участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 года до 19 сентября 1941 года; отцам, матерям погибших военнослужащих срочной военной службы и т. п;
  • 400 грн: киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях общественного протеста получили телесные повреждения средней тяжести; лицам с нарушениями слуха; лицам с недостатками зрения;
  • 350 грн: киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях общественного протеста получили легкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года до 30 апреля 2014 года; киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции; киевлянам – бойцам-добровольцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;
  • 280 грн: получателям государственной соцпомощи в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которые являются получателями соцпенсии согласно ЗУ «О пенсионном обеспечении»; получателям госсоцпомощи в соответствии с ЗУ «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»; получателям пособий на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями и тому подобное;
  • 250 грн: получателям компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением Кабмина от 29 апреля 2004 года №558 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги»; получателям компенсации физлицам, которые оказывают соцуслуги по уходу на непрофессиональной основе; получателям ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью І группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста; получателям ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью І или ІІ группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского заведения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним; неработающим пенсионерам, размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат, установленных законодательством) не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
По материалам Finance.UA
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