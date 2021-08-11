Кому выплатят материальную помощь ко Дню Независимости Украины

Несколько категорий киевлян могут рассчитывать на материальную помощь ко Дню Независимости Украины. Суммы выплат будут варьироваться от 250 до 700 гривен.
Об этом свидетельствует распоряжение Киевской городской госадминистрации от 10 августа 2021 года №1737.
Как отмечается в тексте документа, одноразовую адресную социальную материальную помощь по случаю Дня Независимости Украины предоставят “отдельным категориям социально незащищенных слоев населения города Киева”, в частности внутренне перемещенным лицам, которые состоят на учете и фактически проживают в городе Киеве.
Потенциальных получателей помощи КГГА разделила на шесть категорий – каждой единоразово выплатят по 700, 500, 400, 350, 280 или 250 гривен.
Кто получит помощь:
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