Английский производитель спортивных автомобилей Aston Martin представил новый суперкар Aston Martin Valkyrie Spider.
Об этом сообщает CarBuzz.
«Aston Martin Valkyrie – это продукт невероятных инноваций и технологий, но прежде всего это касается эмоций. В Valkyrie Spider мы поднимаем эту страсть и эмоции на новый уровень. Опыт управления автомобилем обещает быть поистине сенсационным», – заявил гендиректор компании Тобиас Моэрс.
Фото: CarBuzz
Всего будет изготовлено 85 экземпляров, а первые доставки ожидаются во втором полугодии 2022 года.
Отмечается, что внутри автомобиля установлен 6,5-литровый двигатель Cosworth V12 мощностью 1139 лошадиных сил и крутящим моментом 664 Нм.
Фото: CarBuzz
Максимальная скорость суперкара равна 349 км/ч.
Официальная цена Aston Martin Valkyrie Spider пока неизвестна, однако эксперты предполагают, что один экземпляр будет стоить чуть больше 3,25 миллиона долларов США.
Фото: CarBuzz
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