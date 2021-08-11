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Средние зарплаты в министерствах и госслужбах в 2020 году (инфографика)

Средние зарплаты в министерствах и госслужбах в 2020 году (инфографика)

Самая высокая среднемесячная зарплата среди министерств в 2020 году была у Минцифры, а среди местных органов исполнительной власти в лидерах оказалась Запорожская ОГА.

Об этом говорят данные Минэкономики о результатах мониторинга эффективности управления объектами государственной собственности за 2020 год.

Какие министерства получали наибольшие средние зарплаты. Наибольшая среднемесячная заработная плата среди министерств в 2020 году была у Минцифры (47,434 грн), Минфина (27,560 грн) и Минздрава (27,334 грн). Также в топ-5 – Минстратегпром (22,582 грн) и Минэнерго (21,935 грн).

В конце рейтинга разместились Минобороны (9,255 грн) и Минмолодежспорт (8,053 грн).

Среди госагентств, служб и органов исполнительной власти самую высокую среднемесячную зарплату в 2020 получали в:

  • Укринфрапроекте – 65,705 грн;
  • Госатомрегулировании – 29,108 грн;
  • НКРСИ – 26,297 грн;
  • Морской администрации – 25,275 грн;
  • и ГСЧС – 21,094 грн.

Наименьший показатель зафиксирован в Государственном космическом агентстве – 8,732 грн, Госводагентстве – 7,454 грн и Госэнергоэффективности – 5,850 грн.

Кроме того, среди местных органов исполнительной власти по уровню средней зарплаты лидируют Запорожская (66,206 грн), Кировоградская (32,917 грн) и Полтавская (32,115 грн). В конце этого рейтинга расположились Тернопольская РГА Тернопольской области (6,011 грн) и КГГА (5,097 грн).

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По материалам Finance.UA
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