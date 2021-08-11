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Google «прокачает» технологию поиска потерянных смартфонов

Google «прокачает» технологию поиска потерянных смартфонов

Разработчики Google планируют изменить алгоритм работы приложения Find My Device для улучшения эффективности поиска пропавших устройств. Судя по новой версии сервиса, находящейся в режиме тестирования, вскоре пользователи смогут искать свои гаджеты при помощи владельцев других Android-устройств.

В новой тестовой версии Find My Device энтузиасты обнаружили несколько упоминаний алгоритма работы приложения. Похоже, что компания планирует изменить функциональность сервиса таким образом, чтобы уведомления отправлялись как владельцу потерянного устройства, так и его доверенным лицам. Как только смартфон будет обнаружен, «наблюдатель» получит возможность позвонить на него, если гаджет находится поблизости.

Кроме того, Find My Device получит функцию совместного владения смартфоном. Она подразумевает, что сразу несколько членов семьи могут контролировать и искать один и тот же гаджет. Подобный сценарий будет актуален и для компаний, предлагающих сотрудникам корпоративные устройства. Чтобы «поделиться» смартфоном, нужно будет использовать QR-код или ссылку, которые будут сгенерированы в приложении.

Рассматривался в компании и вариант автономной интеграции функции поиска в платформу Android Automotive, но такое решение могло привести к блокировке смартфона пользователя злоумышленниками в случае угона автомобиля. Не исключено, что позднее Google добавит в Find My Device вариант блокировки профиля автомобиля, а также удаления всех данных с его бортового устройства, работающего на Android.

По материалам 4PDA
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