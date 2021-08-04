В каких случаях украинцы могут рассчитываться иностранной валютой

Гривна является единственным законным платежным средством в Украине и принимается без ограничений на всей территории Украины для проведения расчетов.
Это подчеркивает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
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Все расчеты на территории Украины проводятся исключительно в гривне, кроме расчетов по:
Расчеты по операциям, определенным частью второй ст. 5 Закона № 2473, могут проводиться в иностранной валюте, в гривне, а также в банковских металлах.
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