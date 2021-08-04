В каких случаях украинцы могут рассчитываться иностранной валютой

Гривна является единственным законным платежным средством в Украине и принимается без ограничений на всей территории Украины для проведения расчетов.

Это подчеркивает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

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Все расчеты на территории Украины проводятся исключительно в гривне, кроме расчетов по:

операциям по осуществлению иностранных инвестиций и возврату иностранному инвестору прибыли, доходов (в том числе дивидендов) и других средств, полученных на законных основаниях в результате осуществления иностранных инвестиций;

операциям банков по предоставлению банковских и других финансовых услуг на основании банковской лицензии;

операциям по предоставлению финансовых услуг, оказываемых небанковскими финансовыми учреждениями и операторами почтовой связи, которые имеют лицензию Национального банка Украины на осуществление валютных операций;

операциям по размещению, выплате денежного дохода и погашению облигаций, казначейских обязательств Украины, номинированных в иностранной валюте, если это предусмотрено проспектом ценных бумаг (условиями их размещения);

операциями по купле-продаже государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, если инициатором или получателем по такой валютной операции является банк;

другим операциям, определенным Таможенным кодексом и (или) нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Расчеты по операциям, определенным частью второй ст. 5 Закона № 2473, могут проводиться в иностранной валюте, в гривне, а также в банковских металлах.

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