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Межбанк: «маяком» по курсу станет Нацбанк

Межбанк: «маяком» по курсу станет Нацбанк

Пятница на валютном рынке пройдет в два этапа.

На первом (до 14−14:30) все клиенты будут достаточно быстро закрывать свои текущие сделки. Покупателям валюты надо еще успеть и проплатиться сегодняшней датой валютирования по своим валютным контрактам, а продавцам — получить гривну и рассчитаться с контрагентами по своим операциям внутри страны. Пик активности компаний на торгах придется на временной интервал с 11 до 13 часов.

На втором этапе (с 14:30 и до конца сессии) — на межбанке клиентских сделок уже будет достаточно мало, зато активизируются спекулянты и сами банки. Спекулянты будут поджидать запоздавших клиентов, готовых «двигаться» по курсу, чтобы успеть все же провести свои операции с валютой сегодняшней датой, а банки — готовиться к выходным и проводить свои операции по валютной позиции.

В итоге, если первый этап будет показательным с точки зрения реальной курсовой картины на межбанке, то второй — это уже больше попытки спекулянтов «качнуть» курс в нужную им на данный момент сторону при проведении единичных сделок.

Эффект фактора окончания недели и курсовые задачи крупных игроков — вот основные мотиваторы сегодняшнего дня на межбанке. По традиции последних дней — «маяком» для всего рынка по курсу будет Нацбанк с его выходами/невыходами на торги с интервенциями.

По нашему прогнозу объем операций на межбанке в пятницу будет в пределах до $ 110−125 млн при заключении до 410−520 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 13 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,60 — 26,85 грн, евро — коридор 31,15 — 31,50 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,70 / 26,72
евро — 31,34 / 31,36

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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