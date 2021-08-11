В Украине с 1 ноября появятся обновленные дорожные знаки

В Украине с 1 ноября вступит в силу новый государственный стандарт (ДСТУ) для дорожных знаков.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укравтодора.
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Согласно сообщению, с 1 ноября вступит в силу новый ДСТУ 4100:2021 «Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения».
Отмечается, что новый стандарт предусматривает компоновку дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу, написание текста с большой буквы, новую форму стрелок, использование символов европейского образца для обозначения центра населенного пункта и реки, транслитерацию населенных пунктов.
Кроме того, стандарт определяет четкие пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера заглавной буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги.
Стандарт также предусматривает новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новую табличку для островков безопасности, новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития велоинфраструктуры, новый алгоритм размещения знаков на одной опоре для избежания неоднозначного их трактования, а также новый раздел по размещению знаков на щитах.
В пресс-службе отметили, что новый ГОСТ положительно повлияет на повышение безопасности дорожного движения в целом.
Фото: Укравтодор
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