На возрождение Чернобыля выделили 30 миллионов гривен

Чернобыльскую зону отчуждения ждет многомиллионная программа реновации, в рамках которой будет восстановлен целый ряд туристических объектов.
Об этом сообщает «Новое время».
Только в этом году в рамках программы «Чернобыль.Сохранение» запланировано начало реновации первых трех объектов: кафе «Припять», автовокзала и одной из заброшенных 16-этажек.
Кроме того, будут созданы несколько музеев (в частности, музеи на «Дуге» и памяти ликвидатора аварии Владимира Правика) и реконструирован КПП «Дитятки».
По словам операционного директора проектного офиса Илоны Шнейдер, на реновационную программу в 2021 году выделили 30 млн гривен.
В свою очередь, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк предупредила о предстоящем полном аудите зоны отчуждения. После него может начаться консервация туристических объектов и развитие промышленности в зоне.
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