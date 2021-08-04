На возрождение Чернобыля выделили 30 миллионов гривен

Чернобыльскую зону отчуждения ждет многомиллионная программа реновации, в рамках которой будет восстановлен целый ряд туристических объектов.

Об этом сообщает «Новое время».

Только в этом году в рамках программы «Чернобыль.Сохранение» запланировано начало реновации первых трех объектов: кафе «Припять», автовокзала и одной из заброшенных 16-этажек.

Кроме того, будут созданы несколько музеев (в частности, музеи на «Дуге» и памяти ликвидатора аварии Владимира Правика) и реконструирован КПП «Дитятки».

По словам операционного директора проектного офиса Илоны Шнейдер, на реновационную программу в 2021 году выделили 30 млн гривен.

В свою очередь, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк предупредила о предстоящем полном аудите зоны отчуждения. После него может начаться консервация туристических объектов и развитие промышленности в зоне.